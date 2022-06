homify 360°: Luxuriöses Traumhaus in New York

Dem Bauherrn war es wichtig, nicht nur einen idyllischen Rückzugsort sein Eigen nennen zu können. Sein Haus sollte auch gleichzeitig zu seinem Lebensstil passen, welches vom Multitasking geprägt ist.

Daher wurden die Räume so geplant, dass mehrere Dinge gleichzeitig in dem Haus passieren können, ohne dass man sich dabei in die Quere kommt. So ist es nun beispielsweise möglich, einen Kindergeburtstag in einem Bereich des Hauses zu feiern, während ein Business Meeting in einem anderen Teil des Gebäudes stattfindet.

Dass dies so einwandfrei funktioniert, ist sicher auch der Größe des Hauses geschuldet. Doch es ist nicht so, dass die einzelnen Räume voneinander abgeschirmt nebeneinander her existieren. Der Familie war es genauso wichtig, dass das Gefühl des reibungslosen Multitaskings im Entwurf fühlbar wird. Das wurde durch die transparente Gestaltung und Aneinanderreihung der unterschiedlichen Bereiche erzielt.