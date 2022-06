homify 360°: Traumhaus aus Holz in Vorarlberg

Das Architekturbüro Innauer-Matt Architekten aus Österreich plante und baute ein wahres Traumhaus für eine Familie. Schnell wird aufgrund des Projektnamens Haus für Julia und Björn klar, dass die Planung in enger Kooperation mit den Bauherren entstand und nur so ein Haus kreiert werden konnte, das die Bauherren in das zentrale Entwurfskonzept eingliederte.