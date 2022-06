Wohnmobil mit integrierter Garage

Reisen mit dem Wohnmobil hat viele Vorteile, denn mit Transportmittel, Übernachtungsmöglichkeit und Küche in Einem, spart man sich Hotel- und Restaurantkosten und kann sich außerdem ganz flexibel immer dorthin bewegen, wo es gerade am schönsten ist. Der Freiheitsgedanke spielte auch bei dem Wohnmobil eine große Rolle, das wir heute hier vorstellen wollen, die Kostengründe wohl eher weniger, denn bei diesem Modell handelt es sich um eine Luxusversion, die nicht nur über High Tech vom Feinsten verfügt und mit dem hochwertigsten Innenleben ausgestattet ist, das man sich vorstellen kann. Nein, dieses Wohnmobil kann noch viel mehr, denn es hat eine eingebaute Garage für einen Kleinwagen an Bord. Wer also im Urlaub nicht auf den Luxus seines schnellen Flitzers verzichten will, nimmt ihn jetzt einfach mit – im Bauch dieses Luxus-Wohnmobils.