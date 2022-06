Der Begriff Design-Häuser ist noch relativ jung und hat sich im Laufe der letzten Jahre zu einem gängigen Begriff etabliert. Aber was bedeutet das eigentlich? Eine allgemeine Antwort können auch wir euch leider nicht geben. Denn das Wort Design wird immer mehr als ein beschreibendes Adjektiv verwendet. Setzt man das Wort Design vor ein Nomen, so soll es automatisch aufwertend wirken. Das ist natürlich nicht immer so.

Wir verstehen darunter den Entwurf eines Designers oder Architekten, der sich von der Masse abhebt und nicht der Norm entspricht und den Menschen stark einbezieht.