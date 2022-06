Moderne Badezimmer

Mut zur Andersartigkeit ist auch hier das Stichwort! Holzboden gilt zwar nicht unbedingt als typischer Bodenbelag in Badezimmern, macht aber definitiv Eindruck! Vielleicht ist Holz nicht ganz so pflegeleicht wie Fliesen, doch kalte Füße bekommt man dafür nicht. Farbakzente setzen lassen sich zudem mit Mosaiksteinen, die entweder an der kompletten Wand oder in kleinen Ausschnitten und Ablagen platziert werden können und einen sehr dekorativen Effekt erzielen.