Schaukeln für drinnen und draußen

Unsere Experten von Duffy London haben den ultimativen Beweise, dass das Schaukelkonzept nicht nur etwas für den Spielplatz ist, sondern auch fürs Büro. In so einem Meeting-Raum macht die Arbeit doch gleich doppelt so viel Spaß, oder? Und jede noch so lange Konferenz geht entspannt schaukelnd wie im Flug vorbei.