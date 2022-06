Vorher-Nachher: Ein altes Fabrikgebäude wird zum gemütlichen Wohnhaus

Kaum zu glauben, dass in diesem tristen Raum schon bald eine stilechte japanische Teestube entstehen sollte. Die Teezeremonie ist in der japanischen Kultur von großer Wichtigkeit. Die jahrhundertealte Tradition geht auf einen chinesischen Ursprung zurück und wurde von buddhistischen Mönchen und den japanischen Kaisern auf der Insel populär gemacht. Noch heute erfreut sich das Teeritual größter Beliebtheit.

Natürlich kann eine so geschichtsreiche Zeremonie nicht in einem solchen Raum abgehalten werden. Denn Ruhe, Entspannung und Geselligkeit kommen in diesem trostlos gestalteten Raum wohl auch durch literweise Tee nicht auf. Ganz klar, dass also auch hier eine radikale Veränderung her musste.