Historisches Bruchsteinhaus im Landhausstil

Eine dezente hellblaue Wandfarbe verleiht dem Schlafzimmer des Bruchsteinhauses einen romantischen Look. Passend dazu wurde das Bett entsprechend filigran und in schlichtem Weiß gewählt. Auch in diesem Raum blieb der Charme des geschichtsträchtigen Hauses auf subtile Weise erhalten. Moderne Geräte oder auffällige Dekoration sucht man hier vergebens. Stattdessen besticht der Raum mit einer angenehm-ruhigen Ausstrahlung – genau das, was ein Schlafzimmer braucht!