Bunte Wohnung im Barbie-Look

In Athen hat unser Experte Antonio Minelli eine ganz besondere Wohnung eingerichtet. Seine Kundin wünschte sich ein Zuhause, das wie ein Barbie-Haus gestaltet werden sollte – eine Hommage an das Lieblingsspielzeug ihrer Kindheit. Ob man zwischen so viel Quietschpink, Glitter und Plastik tatsächlich modern und stilvoll leben kann? Seht selbst, wie unser Experte den außergewöhnlichen Wunsch seiner Kundin umgesetzt hat.