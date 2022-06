homify 360°: Schöne Umgestaltung eines Landhauses in Berlin-Rahnsdorf

In dem Haus findet sich ein kleine Veranda, die einen perfekten Platz bietet, um an einem Sonntag gemütlich die Stunden verstreichen zu lassen. Durch die Fenster hat man einen schönen Blick in den Garten. Die Wand wird zur linken Seite mit Nadelholzbrettern verkleidet, die eine starke Verbindung zur Natur schaffen. Die alten Vorhänge wurden vor der Übernahme abgenommen und kamen später in Kissenüberzügen wieder zur Verwendung. Eine kleine, weiße Hängeleuchte ist mit einer Emailleschicht überzogen worden und taucht die kleine Veranda in ein heimeliges Licht.