Das umgekippte Rotweinglas, das übergelaufene Spülbecken, Fettspritzer vom Herd, das Ei, das beim Kühlschrankeinräumen Opfer der Schwerkraft wird – Küchenböden müssen in ihrem Leben so einiges mitmachen und wegstecken. Verglichen mit anderen Bodenbelägen in unserer Wohnung, ist der Boden in der Küche wohl der am stärksten beanspruchte. Dementsprechend hohe Anforderungen stellen wir an ihn: Er soll pflegeleicht und robust sein, unempfindlich, aber doch schön anzusehen. Die Auswahl der Materialien ist nahezu grenzenlos – wir zeigen euch die gängigsten Küchenböden samt ihrer Vor- und Nachteile.