Wellness im Keller

Der fertige Wellnessbereich lässt keine Wünsche offen: Es finden sich hier nicht nur eine Sauna, eine Dusche sowie allerhand Sportgeräte, sondern auch zwei gemütlich gestaltete Relax-Zonen.

Doch nicht nur die Inneneinrichtung hat sich grundlegend verbessert. Was wohl als erstes ins Auge fällt, sind die neuen Lichtbedingungen, die den gesamten Bereich gleich viel größer, heller und wohnlicher erscheinen lassen. Das liegt zum Großteil an den neuen Lichtvouten, die an der Decke angebracht wurden. Diese Form der indirekten Beleuchtung ist besonders sanft und hat zudem den Vorteil, dass sie die Decken höher erscheinen lässt, wie man auf diesem Bild gut erkennen kann. Zudem wurden weitere LED-Leuchten an der Decke montiert. Wer seinen eigenen Kellerraum umgestaltet möchte, sollte sich also daran erinnern, dass die richtige Beleuchtung die halbe Miete ist!