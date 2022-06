Moderne Saunahäuser und Whirlpools

Unsere Experten von SQUARE Saunahaus ließen sich von der Form des Würfels sowie von moderner Architektur inspirieren, um ihre charakteristischen Saunen zu gestalten. Die modernen Außensaunen im kubischen Design gibt es in verschiedenen Größen, ab 9 qm geht es los. Je nach den persönlichen Wünschen und dem zur Verfügung stehenden Platz kann so bequem aus drei Modellen von normal bis XXL ausgewählt werden. Die Saunahäuschen werden vor Ort von unseren Experten montiert. Dank ihrer klassischen Form passen sie sich nahezuh jedem Baustil und jeder Gartengestaltung an. Die schönen Wellnessoasen können das ganze Jahr über montiert werden, doch sollte man darauf achten, Zuleitung und Untergrund bereits im Herbst vorzubereiten.

Vorsicht: In manchen Bundesländern ist ab einer gewissen Größe des Neubaus eine Baugenehmigung vonnöten. Das gilt auch, wenn zusätzliche Sanitäranlagen eingebaut werden sollen.