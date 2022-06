homify 360°: Modernes Einfamilienhaus in Birmenstorf

Eine Besonderheit des Hauses fällt erst von oben so richtig ins Auge: Ein Teil des Dachs kragt extrem weit aus, was nicht nur für eine interessante Optik, sondern auch für einen geschützten Eingangsbereich sorgt. Unter dem Dachüberstand finden auch ein Tisch sowie einige Stühle Platz. So kann man die frische Luft genießen, ohne der Witterung ganz und gar ausgeliefert sein zu müssen.