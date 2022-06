Individuelle Holzmöbel

Julia Kasper: Wir verwenden ausschließlich heimische Hölzer. Dank einer Zertifizierung der Wälder mit FSC oder PEFC kann nämlich sichergestellt werden, dass das Material tatsächlich aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammt.

holzgespür selbst sitzt in Rhens, einer Stadt in Rheinland-Pfalz. Das Bundesland gilt als waldreichstes und bietet daher eine ideale Bezugsquelle. Aber auch Holz aus Süddeutschland oder Nordrhein-Westfalen findet Verwendung. Jedes Holzstück wird allerdings vor der Verarbeitung in unserer familieneigenen Massivholzwerkstatt eindringlich auf seine Qualität geprüft.

Um sich einen Eindruck von den verschiedenen Holzarten zu machen, können kostenlose Holzmuster bestellt werden. Somit wird das Holz für jeden optisch und haptisch erlebbar. Vor der Anfertigung des Möbelstücks wird jedes Holz bis ins kleinste Detail analysiert und auf seine Qualität geprüft.

Zudem bietet holzgespür noch einen ganz besonderen Service: Zur Auswahl der Holzmaserung und der Farbgebung werden zwei Holzstämme in einem Video, das für jeden Kunden extra gedreht wird, aufgeklappt und angehobelt. Der Tischlermeister selbst beschreibt in dem Video das Holz und gibt Tipps zur Pflege. Somit hat jeder eine individuelle und gute Entscheidungsgrundlage für sein Möbelunikat aus Massivholz.