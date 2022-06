Fitness-Räume

Formel 1, Fußball oder Tennis gucken und dabei Chips-essend auf der Couch liegen? Nix da! Selbst mitstrampeln lautet die Devise! Den Stepper also am Besten so vor den Fernseher positioneren, dass man tatsächlich nur was sehen kann, wenn man sich bewegt. Die Couch ist dann nur noch zur Regeneration da!