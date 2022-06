Upcycling von Industrieleuchten

Dieses Bild könnte auch in einer Kulisse für einen Horrorstreifen gemacht worden sein. Irgendwo in einem Keller hängen diese funktionalen Neonleuchten, die sich in zwei Ausführungen präsentieren. Einmal mit schützendem Gitter und ein anderes mal ohne die Verkleidung. Im folgenden Bild könnt ihr sehen, wie sich die renovierten Leuchten in ein normales Ambiente einfügen.