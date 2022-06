Kreative Kerzenhalter

Jack be nimble, Jack be quick, Jack jump over the candlestick – dieser englische Kinderreim ist Namensgeber für das 5-teilige Kerzenständerset von Stand Der Dinge. Denn genau wie Jack in dem Reim ist das Set ein Wunder an Wendigkeit und Flexibilität. Mit einfachsten Handgriffen lassen sich schnell immer neue Varianten stecken und ergeben ein vielfältiges Form- und Farbenspiel.