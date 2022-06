homify 360°: Das ökologische Fertighaus

Wer träumt nicht von einem Haus, welches schnell gebaut ist, toll aussieht und dazu auch noch energieeffizient ist? Wenn das auch genau euren Wünschen entspricht, dann ist das Haus, das wir euch hier vorstellen möchten, perfekt für euch. Es handelt sich um ein Fertighaus in Holzrahmenbauweise, welches von Puschmann Architektur nachhaltig und extrem stilvoll gestaltet wurde. Fertighäuser werden teilweise vorgefertigt an das zu bebauende Grundstück geliefert und sind deswegen schneller bezugsfertig als andere Gebäude. Die Holzrahmenbautechnik hat ihren Namen von dem Holzgerüst, welches solche Gebäude stützt. Diese Bauweise ist vor allem in Nordamerika und Skandinavien beliebt. In unseren Gefilden macht sich ein solcher Bau jedoch auch gut. Wir zeigen euch das individuelle Einfamilienhaus heute im Detail. Viel Spaß dabei!