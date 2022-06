homify 360°: Kleines, erschwingliches Musterhaus

Die Module können frei miteinander kombiniert und unproblematisch ergänzt werden. So passt sich das Haus der jeweiligen Lebenssituation des Bewohners an. Neben der räumlichen Flexibilität integriert smartshack den Grundgedanken des Niedrigenergiehauses in dem Entwurf.

Der Entwurf distanziert sich klar von klassischen Modulsystemen, die den Charme eines Containerhauses haben und als dieses auch zu erkennen sind. Die horizontalen Hölzer in Verbindung mit der dunklen Färbung des Rahmens erzeugen eine edle Anmutung. Die Öffnungen wurden intelligent platziert, sodass nicht nur die Fassade, sondern auch die Innenräume profitieren. Das Haus verfügt über eine Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sowie eine Photovoltaikanlage.