Wandgärten für jeden Raum

Ihr pflegt eure Zimmerpflanzen in Töpfen, Kübeln oder Ampeln? Dann habt ihr den neuesten Trend anscheinend verschlafen. Absolut angesagt sind nämlich bereits seit Längerem vertikale Gärten. Da wachsen die Pflanzen senkrecht an der Wand entlang und werden zum absoluten Eyecatcher eines jeden Raumes. Die grünen Wände gibt es sowohl für den Innen- und den Außenbereich und sie sehen nicht nur total genial aus, sondern sorgen ganz nebenbei auch noch für ein angenehmes und gesundes Raumklima. Also: Nichts wie raus mit euren Pflanzen aus den Töpfen und ran an die Wand damit!