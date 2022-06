Verblüffendes Betonhaus als Familiendomizil

Was bisher kaum auffiel, ist im Schlafzimmer unübersehbar: Auch nahezu alle Innenwände des Hauses bestehen aus purem Beton und wurden nicht verkleidet. So entsteht ein sehr minimalistisch-industrieller Look, dem jedoch mit dem warmen Holzfußboden ein wenig entgegengewirkt wird. Da die Wände schon ein richtiger Hingucker sind, hat man sich im Schlafzimmer mit Dekoration zurückgehalten und lässt so das Raumkonzept schön zur Geltung kommen.