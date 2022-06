Modernisierung eines Ferienhauses am Gardasee

Unsere Expertin Paola Favretto nahm sich in einem kleinen Dorf am Gardasee einem Häuschen an, das seit den 70er Jahren nicht mehr renoviert und vom Vorbesitzer vollkommen vernachlässigt worden war. Die Aufgabe: Aus der dunklen, altbackenen Immobilie sollte ein hübsches, einladendes Ferienhaus werden, das modernen Ansprüchen gerecht wird und seine Gäste mit einem gemütlichen und frischen Charme willkommen heißt. Die Originalität der charmanten Details des alten Hauses sollte dabei möglichst erhalten bleiben, aber modernen Maßstäben angepasst werden. Die folgenden Fotos dokumentieren die unglaubliche Verwandlung vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan.