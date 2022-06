Futuristische Villa am Wasser

Wie bereits erwähnt, standen bei der Planung der Villa die harmonische Eingliederung in die Landschaft und die Berücksichtigung der strengen Bauvorschriften im Vordergrund. Das Ergebnis: ein eingeschossiger Luxusbungalow mit einem Grundriss in L-Form. Das Besondere dabei ist allerdings die avantgardistische Formensprache ohne Ecken und Kanten. Stattdessen wirkt die Villa organisch, fließend und orientiert sich mit sanftem Schwung und großen Glasflächen in Richtung Wasser.