Unsanierter Wohnraum wird endlich bezaubernd

Erneut halten wir ein Vorher/Nachher-Projekt für euch bereit und auch wir sind jedes Mal ganz neugierig, welche Veränderungen unsere Experten geplant und umgesetzt haben. Die Ergebnisse können unterschiedlicher nicht sein und genau das macht es auch immer wieder so spannend. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Villa in Alzey, einer Stadt in Rheinland-Pfalz, die von Cornelia Augustin von Cornelia Augustin Home Staging einen neuen Look verpasst bekommen hat und das mit großem Erfolg.

Als Home Staging bezeichnet man die Renovierung von Räumen einer Immobilie zur Verkaufsförderung. Dahinter steckt eine Marketing-Maßnahme, die dafür sorgt, dass sich Interessenten – sobald sie eine Immobilie betreten – wohlfühlen und positive Eindrücke sammeln. Wie das in diesem Beispiel gelungen ist, sehen wir uns nun genauer an.