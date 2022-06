Top 5 der Woche: Die schönsten Vorher-Nachher-Projekte

Das phänomenale Haus auf dem zweiten Platz steht in den Niederlanden und stellt seine Nachbarbauten komplett in den Schatten. Besonderes Highlight ist die ungewöhnliche Fassadengestaltung mit Birken-Optik. Doch das Haus präsentierte sich nicht immer in einem solch modernen Gewand – vor dem Umbau war das unscheinbare Haus kaum wahrnehmbar. Wenn ihr noch einmal die Verwandlung vom unauffälligen Wohnhaus zum echten Schmuckstück nachvollziehen wollt, klickt einfach in den Artikel.