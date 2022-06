Ein Traumhaus für moderne Familien

In unserer homify 360°-Kategorie zeigen wir euch regelmäßig die beeindruckendsten und inspirierendsten Architekturprojekte unserer Experten in aller Welt. Das heutige Traumhaus steht in Portugal und wurde vom Architekturbüro A.As geplant. Deren Kunden wünschten sich ein modernes, stylishes, aber auch superwohnliches Haus für die ganze Familie, das einen gewissen Luxus bietet, aber nicht übertrieben groß und protzig sein sollte. Das Ergebnis könnt ihr auf den folgenden Fotos bewundern.