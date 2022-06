Welche Wandfarbe fürs Schlafzimmer?

„Das kleine Schwarze“ hat es in der Mode längst zu Weltruhm gebracht, doch die elegante Farbe Schwarz kann noch mehr. Sie steht für eine klassische Eleganz, die immer passt und sich hervorragend mit anderen Farben kombinieren lässt. Besonders interessant ist in Räumen das Zusammenspiel der beiden (Nicht-) Farben Schwarz und Weiß, mit denen sich hervorragend Akzente und Kontraste setzen lassen. Hier liegt der ausgewiesene Vorteil der Farbe Schwarz: sie kann mit allen anderen Farben kombiniert werden und erhält so immer wieder ein ganz neues Gesicht. Effektvoll ist das Zusammenspiel mit Rot, während Schwarz und Violett besonders geheimnisvoll wirken. Accessoires in Gold oder Silber erschaffen gemeinsam mit schwarzen Wänden im Schlafzimmer ein exklusives und edles Ambiente. Die immer aktuelle Schönheit und Sachlichkeit diese Farbe gerät niemals außer Mode. In anderen Kulturen kommt der schwarzen Farbe eine weitaus positivere Bedeutung als in der europäischen zu: so werden beispielsweise in Indien die Augen von Kindern mit einem dunklen Kohlestift schwarz umrahmt um sie vor dem gefürchteten „bösen Blick“ zu schützen.