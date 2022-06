So kannst du Schimmel in nur 5 Schritten bekämpfen

Schimmelpilze begegnen uns in vielerlei Formen in der Umwelt und nicht immer bedeuten sie Gefahr. Doch in Wohnräumen kann unentdeckter Schimmel für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner schwerwiegende Folgen haben. Oftmals verbirgt sich Schimmel unentdeckt in den Wänden und, wenn er sich schon seinen Weg auf die Wandoberfläche gebahnt hat, auch unter der Zimmertapete. Hält dieser Zustand zu lange an, tragen beide Mensch wie Gebäude starke Schaden davon. Folgeschäden können sich auf die Einrichtungsmöbel ausweiten, sobald Schimmelsporen durch die Luft fliegen und sich an ihnen festsetzen. Mit einem Umzug dieser befallenen Möbel, wandern auch die Schimmelpilze mit und verbreiten sich auf neuem Terrain um ein weiteres Mal. Tritt der Schimmel nicht sichtbar an Wänden hervor, ist er jedoch oft auch zu riechen. In solchem Fall sollte man auf hab acht Stellung gehen und die Raumluft professionell untersuchen lassen. Letzten Endes gilt es, die Ursache für die Schimmelbildung zu ermitteln und den Schimmel zu beseitigen. Ein Feuchtefleck an der Wand ist beispielsweise ein Hinweis für einen Wasserschaden, den es dann zu beheben gilt. Langanhaltende Schäden durch Schimmel können am Menschen zu Allergien führen und die Bausubstanz so tiefgreifend beschädigen, dass Wände und ganze Häuser eventuell trocken gelegt oder abgerissen werden müssen. Allen Grund also, Schimmel effektiv zu beseitigen!