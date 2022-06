Clevere Lösungen für kleine Kleiderschränke

Im Schlafzimmer ist der Kleiderschrank ein unverzichtbares Möbel. Vom Bett abgesehen, bewerten wir es als den wichtigsten Gegenstand im Raum, in dem sich unsere Bekleidung befindet und ordnet. So sollte es jedenfalls sein, doch das Sortiment an Kleidungsstücken wächst in vielen Haushalten stetig an, dehnt sich innerhalb des Kleiderschranks unaufhaltsam aus und wird schnell zu einem unübersichtlichen Haufen. Weitere Lösungen müssen also her, um darin tatsächlich Ordnung zu schaffen oder mit zusätzlichen kleinen Aufbewahrungsmöglichkeiten einen Schrank zu ergänzen. Falls ihr euch in diesen Zeilen wiedergefunden habt und Herr über das Chaos in euren Kleiderschränken werden wollt, haben wir mit diesem Ideenbuch genau das Richtige für euch. Wir präsentieren euch innovative Lösungen, mit denen ihr kleine Schränke gestalten könnt. Diese sollen eure bestehenden Schränke nicht nur ergänzen, sondern Ordnung in den Kleiderhaufen bringen, der sich hinter euren Schranktüren versteckt.