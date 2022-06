Traumhaft wohnen am Gardasee

Soviel sei schon einmal verraten: In diesem Artikel geht es traumhaft zu! Dafür sorgt das Haus, das in der italienischen Gemeinde Brenzone sul Garda in der Provinz Verona sowie am Ostufer des Gardasees gelegen ist. Allein die Lage ist damit schon überaus vielversprechend. Doch nicht nur das, in diesem idyllischen Ort steht ein ganz besonderes Haus, das mit einer eindrucksvollen Gestaltung der Innenräume überrascht. Zuständig dafür waren die Innenarchitekten von Studio Paola Favretto Sagl, die ihr Gespür für eine geschmackvolle Kombination aus Tradition und Moderne bewiesen haben.