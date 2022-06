Haus der Zukunft

Beim Stichwort Häuser in Wales denkt ihr an urige Cottages und rustikale Steinbauten? Dann zeigen wir euch heute, dass es auch anders und wesentlich moderner geht. Das Projekt, das wir euch mitgebracht haben, trägt den Namen Silver House und stammt aus der Feder der Waliser Architekten Hyde + Hyde. Das Besondere dabei: Es ist ein sehr moderner Entwurf, der zeitgemäßen Komfort verspricht und mit einem stylishen Design überzeugt, aber sich dennoch auch an Elementen aus der traditionellen Architektur der Region bedient und ihre atemberaubende Landschaft in den Mittelpunkt rückt. Die täuschend echt wirkenden 3D-Visualisierungen des Projekts haben unsere portugiesischen Experten von Metro Cúbico Digital angefertigt.