Naturstein – faszinierend und vielseitig

Was macht Naturstein eigentlich so faszinierend? Die Antwort ist ganz einfach: Jeder Naturstein ist einzigartig! Die Farbe und Maserung jedes Steins variiert und erzählt zugleich eine ganz eigene Geschichte. Denn jeder Naturstein ist, wie der Name schon sagt, von der Natur selbst geschaffen – mitunter in einem jahrhundertelangem Prozess. So kommt es beispielsweise vor, dass sich Einschlüsse von Muscheln oder Tierchen darin befinden.

Heutzutage werden Natursteine aus allen Teilen der Welt verarbeitet. Italien, Indien, Brasilien und die Türkei zählen zu den Hauptlieferanten. Verwendet werden die Steine vorrangig in der Bad- und Küchengestaltung sowie im Garten- und Landschaftsbau.

Die Welt der Natursteine ist vielfältig – von Schiefer, Sandstein und Marmor bis hin zu Granit. Doch welcher Stein ist der “richtige”?