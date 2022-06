Atelierhaus mit außergewöhnlichem Charme

Der offene Wohnbereich des Hauses beeindruckt mit einer atemberaubenden Aussicht auf den Garten und die dahinterliegende Polderlandschaft. Perfekt in Szene gesetzt wird dieser Ausblick durch die großen Glasfronten, die darüber hinaus jede Menge natürliches Licht in den Innenraum lassen und für ein luftiges, großzügiges Ambiente im Raum sorgen. In dezenten Naturtönen gehalten, bilden hier moderne Möbel, helles Holz und ausgewählte Accessoires ein unschlagbares Team. Hochwertige Stoffe und ein volles Bücherregal bringen eine warme und wohnliche Note mit.