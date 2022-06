Tipps für eine warme Wohnung

Zur Zeit kommt man nach der Arbeit in eine Wohnung zurück und wird mit einem Luftstoß begrüßt, der nicht viel wärmer ist als die Außentemperatur selbst. Gemütlich ist anders, sodass sich leider auch lange nach Feierabend keine wirkliche Gemütlichkeit einstellen will, denn die Kälte scheint sich irgendwie in den Räumen festgebissen zu haben. Um nicht mehr zu frieren, kann es sich lohnen nochmal zum Heizkörper zu gehen und die Raumtemperatur zu prüfen. 18° – 22°C empfehlen sich zur Herbst- und Wintersaison in Wohnräumen als Temperatur. Steht der Wärmeregler an der Heizung bereits zwischen Stufe 2 und 3 und es bleibt unverhältnismäßig kalt, müsst ihr euch auf die suche nach Kältequellen in der Wohnung machen, wollt ihr nicht mehr frieren. Diese Quellen können sich an den Fenstern zeigen, in Form undichter Stellen. Gerade in alten Architekturen sind ebenso alte Fenster verbaut, deren Abdichtung abgenutzt und porös geworden ist. Hier kann sich Kälte ebenso seinen Weg durch minimale Lücken ziehen wie durch das Fensterglas selbst. Das gilt für allem bei Fenstern, die einfach verglast oder anderweitig schlecht isoliert sind. Kaltluft die von außen kommt, wird direkt nach innen weitergeleitet zum Leidwesen der Bewohner. Abhilfe schaffen kann man in diesen Fällen, indem man die Fensterabdichtung erneuert. Des weiteren empfiehlt sich für Fenster mit Einfachverglasung Isoliervorhänge zu wählen, die Kaltluft ein wenig dämmen. Um Warmluft im Raum zu halten und nicht mehr zu frieren, solltet ihr darauf achten die Türen geschlossen zu halten. Falls ihr an Zimmer- und Wohnungstür einen kleinen Spalt zwischen Tür und Boden entdeckt, könnt ihr ein paar Kissen davor legen und diese Kältequelle kurzerhand eliminieren.