Modern wohnen im Monochrom-Look

Die Kombination von Schwarz und Weiß ist ein zeitloser Klassiker, der immer funktioniert und niemals langweilig wird – in der Modewelt genauso wie in der Architektur. Warum der monochrome Look immer wieder die Herzen von Designfans erobert? Ganz einfach: Er ist herrlich unaufgeregt, clean, einfach zu kombinieren und wirkt dabei trotzdem stets spannend und interessant. Besonders gut steht der coole Schwarz-Weiß-Kontrast modernen Architekturentwürfen zu Gesicht, die mit klaren Linien und schnörkellosem Purismus die perfekte Basis für die Liebesgeschichte der beiden starken Nichtfarben bilden. Den Beweis dafür haben wir euch heute mitgebracht – ein beeindruckendes Projekt des argentinischen Architekturbüros Remy Arquitectos.