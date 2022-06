Einrichtungsideen für Männer

Einer der wichtigsten Aspekte des maskulinen Wohnstils ist Individualität. Bei aller Geradlinigkeit und Funktionalität soll die Einrichtung dennoch auf die Vorlieben und die Persönlichkeit ihres Bewohners abgestimmt sein und diese auch gerne zum Ausdruck bringen. Ob Man(n) nun Modellautos sammelt, leidenschaftlicher Musiker ist, Fußballfan, Filmfreak oder passionierter Hobbyfotograf – die Sammlerstücke, Devotionalien oder Ergebnisse des Hobbys werden voller Stolz, aber keineswegs plakativ zuhause in Szene gesetzt und bringen so auf stilvolle Art und Weise eine sehr persönliche Note in die Wohnung.