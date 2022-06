homify 360°: Neubau eines Einfamilienhauses in Wendelstein bei Nürnberg

Über eine Treppe gelangt man in eine höher liegende Etage. Die Stufen gliedern sich in die Wände ein. So entsteht ein natürlicher Raum. Ein praktischer Vorteil ist, dass die zur linken und rechten Seite geschlossenen Flächen die Aufgabe der klassischen Brüstung übernehmen. Das raumhohe, schlitzartige Fenster sorgt für natürliche Helligkeit im Treppenhaus. Die privaten Schlafräume wurden in dem separaten Kubus angeordnet, der sich als zweigeschossiger Bau in das Haus schiebt. Dieser Bereich ist gen Norden zum Naturschutzgebiet ausgerichtet.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Leistungsphasen: 1-9

Bauzeit: Oktober 2011 – Mai 2012

Standort: Wendelstein bei Nürnberg

Grundstücksfläche: 674 Quadratmeter

Wohnfläche: 197 Quadratmeter

Jahres-Primärenergiebedarf: 56 kWh/(Quadratmeter pro Fläche)