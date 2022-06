Gartenhäuser für jeden Geschmack

Früher waren Gartenhäuser meist simple Bretterbuden, die als Geräteschuppen oder Abstellraum genutzt wurden. Natürlich gibt es diese Modelle mit genau dieser Funktion immer noch, aber heutige Gartenhäuser können so viel mehr sein als das – und sehen dann auch nicht mehr aus wie eine Gartenlaube, sondern wie ein eigenständiges,schmuckes kleines Wohnhaus. Ob es nun als Gästezimmer, Rückzugsraum im Grünen, als Sauna, Mini-Büro oder Spielhaus für die Kinder genutzt wird – das Gartenhaus von heute ist vielseitig, modern und hat auch in Sachen Design eine eindrucksvolle Karriere hingelegt. Von der wackeligen Bretterbude zum Designhäuschen – wir zeigen, was moderne Gartenhäuser so drauf haben, wie sie zum absoluten Eyecatcher im Garten werden und wie unterschiedlich man sie nutzen kann.