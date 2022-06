Coole Ladestationen für das Handy

Leider sind Steckdosen zwar häufig in Reichweite, allerdings so konzipiert, dass die Kabel dann jedesmal völlig im Weg sind. Jeder, der im Flur schon mal auf das eigene Handykabel getreten ist, wird diese Innovation lieben! Das Pad Panel ist nämlich Ablage, Stauraum und Ladestation in einem. So kann die Schale aus recycelbarem Formfleece entweder an der Wand montiert oder mit Holzfüßen bzw. einem Stahlgestell kombiniert werden.