homify 360°: Puristisches Einfamilienhaus in Düsseldorf

Gegenüber der weißen Küche befindet sich eine Kücheninsel, die aufgrund ihrer dunklen Farbgebung einen spannenden Kontrast bildet. Aber auch das Design der Kochplatten ist außergewöhnlich, denn hier können unterschiedlich große Kochflächen einfach nebeneinander genutzt werden. So smart kann man das Koordinationsproblem von Töpfen und Pfannen während des Kochens umgehen.

Von der Kochinsel aus blickt man auf den Ess- und Wohnbereich und kann damit auch während der Küchenarbeit den Ausblick in den Garten genießen. Ein großer Holztisch und sechs Stühle bilden den Essbereich. Die einzige auffällige Dekoration in dem Raum sind die großen silbernen Leuchten über dem Esstisch. Ansonsten dienen dezente, in die Decke eingelassene LEDs zur Ausleuchtung des Raums.

Selbst der Kamin fügt sich in diesem Haus beinahe unauffällig in das Interieur ein. Er ist in den weißen Kubus eingelassen, der den offenen Wohnbereich von der Treppe und dem benachbarten Raum trennt. Durch die geschickte Anbringung des Kamins können der Wohn- und Essbereich zeitgleich beheizt werden.