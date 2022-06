Wohnideen für den Frühling

In liebevoller Handarbeit wird auch diese Patchworkdecke von himmelrosa hergestellt. Sie besteht aus vielen verschiedenen farbenfrohen Stoffstücken, die in vielen Stunden zugeschnitten, arrangiert und zusammengenäht werden. Jede Decke ist ein absolutes Unikat, das aufgrund der hochwertigen Verarbeitung sogar in der Waschmaschine gewaschen werden kann.