homify 360°: Design Villa Kogelhof in Zeeland

Heute nehmen wir euch mit in die niederländische Provinz Zeeland, die mit außergewöhnlichen Landschaften und Strukturen zu faszinieren weiß. Zeeland setzt sich aus vielen verschiedenen Inseln und Halbinseln zusammen und ist von zahlreichen Kanälen und Wasserstraßen durchzogen. Damit dieses einzigartige Stück Natur so bleibt wie es ist, muss sich auch die Architektur ihrer Umgebung anpassen. Unter diesem Gesichtspunkt kreierte unser Experte Paul de Ruiter für seine Kunden ein ganz besonderes Haus, das Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und modernstes Design in sich vereint – die beeindruckende Villa Kogelhof.