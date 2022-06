Coole Schiebetüren

Im Schlafzimmer werden Schiebetüren besonders gerne verwendet. Einerseits garantieren sie hier einen Lärm- und Sichtschutz und andererseits lässt sich damit auch prima ein Ankleideraum vom Schlafbereich trennen.

Wer also in Anlehnung an Feng Shui einen erholsamen Schlaf haben möchte, sollte seine Kleiderschränke geschlossen halten bzw. sein Ankleidezimmer mit einer Schiebetür versehen. Warum gerade eine solche Tür? Weil es ungemein praktisch ist, die Tür auch einfach mal offen lassen zu können und insbesondere morgens noch schnell das ein oder andere Kleidungsstück herauszuholen.