homify 360°: Energieeffizientes Wohnhaus in Edelstal

Die Küche des Hauses schließt sich an eine Terrasse an, die bei geöffneten Türen zu einem integrativem Wohnraum wird. In der Küche wird schnell deutlich, dass das Holz nicht nur die Gestalt der Fassade prägt, sondern auch im Innenraum den Ton angibt. Die Kochinsel siedelt sich mittig im Raum an und dient als Bindeglied zwischen der Küche und dem Esszimmer.