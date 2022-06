homify 360°: Das Treppen-Haus

Stellt euch vor, ihr lebt auf einem 2.500 qm großen Grundstück in der Schweiz, könnt davon aber nur 70 qm bebauen. In dieser misslichen Lage befanden sich die Bauherren eines Hauses in Sumiswald. Die Lösung: ein Treppen-Haus!

Die idyllische Gemeinde Sumiswald ist bekannt für ihre lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Auf dem Areal, auf dem das neue Gebäude entstehen sollte, stand nach neuesten Erkenntnissen sogar einmal der Stammsitz der Freiherren von Sumiswald. Doch diese geschichtsträchtige Lage brachte nicht nur Vorteile mit sich: Aufgrund einer archäologischen Schutzzone auf dem Grundstück sowie feuerpolizeilichen Bestimmungen und Straßenlärm, der das Bauen in zweiter Reihe zur Straße nötig machte, verringerte sich das bebaubare Areal drastisch.

Damit dennoch genug Wohnraum für das Bauherrenpaar entstand, wurde eine völlig unkonventionelle Lösung ins Auge gefasst. Mithilfe der erfahrenen Architekten von Translocal Architecture wurde ein mehrstöckiges Haus geplant, welches als Treppe zwischen dem Burgbüel und dem Plateu auf dem Hügel des Grundstücks fungieren sollte. Das Plateu wird nämlich von den Hausbesitzern als Garten und Aussichtspunkt genutzt. So entstand das Treppen-Haus, ein so ungewöhnlicher wie schöner Entwurf, der sich erstaunlich gut in die umliegende Landschaft und Bebauung einpasst.