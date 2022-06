Trotz knappen Budgets zum Traumhaus – Einfamilienhaus in Bayern

Minimalismus muss nicht unterkühlt und unnahbar wirken, was dieses Foto beweist. Das Bett wurde mit einer kuscheligen, ebenfalls weißen Decke versehen, auf dem Regal wartet ein kleines Häschen darauf, über die ungestörte Nachtruhe der Schlafenden zu wachen. Auch in diesem Bereich strömt durch die großen Fenster viel Licht herein. So entsteht ein freundliches, gemütliches Gesamtbild in diesem modernen Einfamilienhaus.