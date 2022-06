Schicke Armaturen – Wasserspender mit Stil

Nicht jeder mag blankgeputzten Edelstahl – vor allem dann, wenn er nicht mehr so blitzblank glänzt, wie man es gerne hätte. Will man nicht ständig putzen und wienern, kann man sich für Wasserhähne in mattem Weiß oder Schwarz entscheiden. Sieht edel aus, ist pflegeleicht und außerdem sowieso origineller als das, was jeder hat.