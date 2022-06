Schwäbisches Hipster-Haus

Der Begriff Hipster ist in aller Munde. Aber wie wohnen sie eigentlich? Wir sind dem Ganzen mal auf den Grund gegangen und haben ein perfektes Haus für einen Hipster. Woran wir das erkennen? Ethno-Muster Textilien, ausgefallenes Design und hochwertige Materialien. Verwirklicht hat das schöne Haus mit Einliegerwohnung das in Stuttgart ansässige Büro von Edoart Architecture and Design.