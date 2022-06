Da das Wetter heute bei uns so frühlingshaft ist, bekommen wir Lust auf Farbe. Nichts liegt da näher als euch eine farbenfrohe Designerwohnung zu zeigen. Verantwortlich für das Design der Wohnung war Peter Lams von Hot Dog Decor.

Der Designer Peter Lams Designs erhielt im Jahr 2013 die Auszeichnung 100 Most Influential Designers in China (100 einflussreichsten Designern in China). Peter Lams arbeitet nicht nur in Deutschland, sondern hat bereits viele Projekte in internationalen Ländern wie Korea, Saudi-Arabien, USA, China, Singapur, Thailand und Malaysia realisiert.